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Какие выплаты положены пассажирам общественного транспорта в случае серьезной аварии

, ИА "Амител"
Эксперты рассказали, кто на них может рассчитывать

Серьезные аварии с пассажирским транспортом происходят на российских трассах достаточно часто. К сожалению, практически всегда есть пострадавшие и даже погибшие. Например, в декабре прошлого года автобус с пассажирами упал с моста в Забайкалье. Трагедия унесла жизни 19 человек.

9 февраля 2020 года произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск. Водитель фуры погиб на месте, один пассажир скончался в больнице, 38 человек пострадали.

В таких ситуациях пострадавшим и родственникам погибших положены страховые выплаты. О том, какие выплаты кому положены и как их получить разъясняет "Страховой помощник".

1

Кто имеет право на получение страховых выплат?

На страховые выплаты могут рассчитывать все пассажиры, получившие вред жизни, здоровью или имуществу в результате аварии общественного транспорта: автобус, поезд, самолет, за исключением легкового такси. Пассажиры не покупают страховку, так как все по умолчанию застрахованы перевозчиком. С 2013 года страхование пассажиров – законодательное обязательство транспортных организаций, занимающихся пассажироперевозками.

С января 2018 года право на получение возмещения имеют пассажиры транспортных средств, в которых более восьми пассажирских мест, при условии, что перевозка осуществлялась не для личных нужд.

2

На какие суммы вправе рассчитывать потерпевшие?

За причинение вреда жизни пассажира выплата составляет 2 002 5000 рублей на одного человека.

За причинение вреда здоровью пассажира выплата может составлять не менее 2 млн рублей на человека – все зависит от степени тяжести травмы. Минимальные травмы (ушибы или ссадины) оцениваются в 1 тыс. рублей, переломы – от 20 тысяч рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

Если пострадало личное имущество пассажира, например, телефон, ноутбук, то пострадавший может рассчитывать на выплату не менее чем двадцать три тысячи рублей на одного человека. 

Также важно знать, что в течение трех рабочих дней пострадавшим могут выплатить сумму в размере 100 тысяч рублей. Это предварительная выплата, на которую могут рассчитывать в случае причинения вреда жизни или тяжкого вреда здоровью. Для ее оформления также пишется заявление о предварительной выплате в страховую компанию. 

Общий срок окончательного рассмотрения заявления на полную выплату не должен превышать 30 дней. 

3

Когда начинать оформлять документы?

Ждать факта установления виновника аварии – это самая большая ошибка пострадавших. Необходимо действовать сразу же.

Первое, что нужно сделать, – это после происшествия обратиться к перевозчику и получить документ, в котором зафиксирован факт аварии и данные пострадавшего пассажира. Такой документ составляется в произвольной форме и может называться как "акт о произошедшем событии на транспорте", "сообщение", "справка".  

4

Какие документы необходимо представить для получения страховой выплаты?

Для получения страховой выплаты необходимо написать заявление в страховую компанию и приложить к нему следующие документы: паспорт, документ подтверждающий факт происшествия от перевозчика и документ от медучреждения, в которых описан характер полученных травм, диагноз и период нетрудоспособности.

Если пассажир автобуса погиб в результате ДТП, то право на выплату по ОСГОП имеют его иждивенцы, а при их отсутствии ближайшие родственники. Для этого пишется заявление в страховую компанию, к которому прикрепляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие факт родства или нахождения на иждивении у погибшего, свидетельство о смерти.

 

5

Что делать, если ответственность перевозчика не застрахована?

Отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности у перевозчика не освобождает его от ответственности – он выплачивает возмещение на тех же условиях, что и застрахованные компании. В таких случаях пострадавшим необходимо написать заявление об осуществлении выплаты владельцу маршрута или обратиться к "Страховому помощнику".

7

Что делать, если страховая компания запрашивает дополнительные документы или нарушает сроки?

Такое поведение страховой компании неправомерно и, как правило, требует вмешательства. Вы можете написать претензию или обратиться к "Страховому помощнику". Этим вы сэкономите время на возмещение и сможете быть уверенными в том, что получите выплату в полном размере.

В своей работе "Страховой помощник" действует последовательно и рекомендует вам придерживаться тех же шагов:

  • Изучает ситуацию. Перед обращением сотрудники компании изучают все необходимые для подачи документы, проверяют, чтобы все обязательные документы имелись на руках, и что страховая компания по-прежнему действует.
  • Отслеживает процесс. Страховщик не вправе запрашивать документы, не предусмотренные законом. В течение 30 дней обязан произвести выплату или направить мотивированный отказ.
  • Проводит правильный расчет выплаты. За каждую травму потерпевший получает определенный процент от страховой суммы. Правильный расчет – это кропотливый труд, который помимо изучения имеющихся документов направлен на установления правильности постановки диагноза и наличия отсроченных осложнений. Только комплексный подход, при котором учитываются травмы, расходы, период нетрудоспособности, нуждаемость в оздоровительном лечении, дает возможность получить полное возмещение. 

 

8

Прошло несколько лет с момента аварии: можно ли обратиться за выплатой или проверить расчет?

Не важно, сколько времени прошло с момента аварии, позвоните в "Страховой помощник" и там проверят, правильно ли вам произвести расчет страховой выплаты, возможно, вам положена доплата.

Из опыта нашей работы каждый второй, получивший подробную инструкцию к действию, все равно сталкивается с проблемами оформления выплат и обращается за помощью. Компания готова встать на вашу защиту с любого момента возникновения спорной ситуации.

"Страховой помощник" – это квалифицированный посредник в делах, связанных с получением страховых выплат.

В своей работе компания привыкла обнародовать неочевидные факты из страховой практики и права потерпевших, чтобы каждый имел возможность получить то, что ему необходимо для возмещения убытков.

Освещая путь от происшествия до получения страховой выплаты, сотрудники компании стараются упростить жизнь клиентам, взяв все заботы на себя. Они помогают с момента наступления страхового случая, представляют интересы в ГИБДД и во время следствия, собирают документы, принимают меры к примирению сторон. Таким образом компания берет на себя не только вопрос оформления страховой выплаты, но и все правовые проблемы с момента наступления страхового случая. 

"Страховой помощник"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 59
Тел.: 8-800-222-95-75
Сайт: страховойпомощник.рф 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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