Без паники. Антитеррористические учения пройдут в Барнауле сегодня

В Барнауле проверят готовность сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе. Плановые командно-штабные учения состоятся сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

В рамках учений с 9 до 17 часов отработают развертывание пункта временного размещения граждан в средней общеобразовательной школе № 48 на улице Фомина, 130.

В учениях примут участие сотрудники УФСБ по Алтайскому краю, МЧС, Следственного комитета, нацгвардии, полицейские, службы исполнения наказаний и другие.

В оперативном штабе просят население с пониманием отнестись к проведению учений, не мешать силовикам, сохранять спокойствие, а также не допускать паники и распространения ложной информации.