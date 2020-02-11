Без паники. Антитеррористические учения пройдут в Барнауле сегодня

В Барнауле проверят готовность сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе. Плановые командно-штабные учения состоятся сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.
В рамках учений с 9 до 17 часов отработают развертывание пункта временного размещения граждан в средней общеобразовательной школе № 48 на улице Фомина, 130.
В учениях примут участие сотрудники УФСБ по Алтайскому краю, МЧС, Следственного комитета, нацгвардии, полицейские, службы исполнения наказаний и другие.
В оперативном штабе просят население с пониманием отнестись к проведению учений, не мешать силовикам, сохранять спокойствие, а также не допускать паники и распространения ложной информации.
Комментарии
Шли бы вы играться куда-нибудь за город. Детишки..
тренировка по заплющиванию не довольных
госпереворотомизменениями в кнституции и цирком по приннятию её
Поклонники террористов? Забыли про Беслан или поддерживаете их? В год в стране предотвращается до 50 терактов, а вам хиханьки на крови людей? Какие же мрази на сайте попадаются.
11.02.2020 09:36
- гость -
Поклонники террористов? Забыли про Беслан или поддерживаете их? В год в стране предотвращается до 50 терактов, а вам хиханьки на крови людей? Какие же мрази на сайте попадаются.
Помним. И вам советуем почитать, фильм посмотреть, например
11.02.2020 09:36
- гость -
11.02.2020 09:42
- гость -
А ещё вот вспомнить что было вот недано, ка чел у фсб в москве пострелял.
А ещё про то что именно они предотвращают - сами прдумают сами предотвратят, дело сети - слышали - почитайте
Вскрылись консервы на Амике! Отрицать угрозу терроризма и необходимость противодействия ему и учений могут только враги страны. Пример, вчера "Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил в понедельник семерых фигурантов дела «Сети» (запрещена в России) к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Их признали виновными в «организации деятельности террористического сообщества или участии в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК)." 86 лет на семерых. А телефонные "шутники"?
Террористы тем и отличаются, что уничтожают гражданских лиц. И те, кто их ободряют и поддерживают в любом формате - враги народов России, списывать на недостаток ума и либерализм таких автором комментариев нельзя. терроризм лечится только антитеррором и серьезными сроками.