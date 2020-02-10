Следком заинтересовался алтайским детдомом, где якобы унижают воспитателей и детей

Алтайский следственный комитет начал проверку информации по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами КГБУ "Топчихинский центр помощи детям".

Ранее появилась информация, что в детском доме не соблюдаются правила проживания воспитанников, присутствует физическое и психологическое насилие.

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Как уже сообщал amic.ru, на беспредел в детском доме Топчихи ИА Regnum пожаловалась родственница двоих воспитанников. По ее словам, старшие товарищи издеваются как над младшими детдомовцами, так и над воспитателями. Эту информацию подтверждают и воспитанники, и сотрудники центра.