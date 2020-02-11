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"Зимой, среди бела дня". Жительница Барнаула бьет тревогу из-за вырубки леса

, ИА "Амител"
В администрации Барнаула объяснили, откуда взялись следы "вырубки", которые возмутили горожанку

Жительница Барнаула пожаловалась на вырубки леса в ленточном бору. По ее словам, рубки идут в районе улицы Кутузова вдоль трассы лыжной базы АлтГТУ.

Женщина рассказала, что гуляла в лесу с ребенком в воскресенье, 9 февраля. Тогда и заметила перепаханный снег, поврежденный молодняк и вырубленный лес. После этого Елена решила обратиться в редакцию amic.ru.

"Вырубают лес варварски, среди белого дня. Макушки оставили, все остальное, все что пригодно, вывезли. Но при этом повредили молодняк, всю корневую систему поперерубили посреди леса. Кто разрешил, вот вопрос. <…> Кому это понадобилось именно зимой? Думали, что снегом прикроет и сразу не видно будет, а весной потом никто не хватится? Будет поздно? Как вариант. Очень много спила под снегом", – возмущается девушка.

Однако в администрации Барнаула, в чьей собственности находится данный участок, утверждают, что в этом году никаких рубок здесь не ведется. Следы, о которых говорит женщина, оставлены техникой, вывозящей бревна, заготовленные еще в 2019 году.

"Это городские леса. Бревна заготовлены в прошлом году. Рубок этого года там нет. КАУ "Алтайлес" вывозит с прошлого года штабеля, которые под снег ушли. В 2019 году не успели вывезти. Дорогу эту "Уралом" пробили", – рассказали в администрации Барнаула.

В мэрии добавили, что рубки велись в рамках хозяйственной деятельности компании "Алтайлес". Разрешение на вырубку деревьев было получено.

Напомним, что в 2019 году вокруг вырубки лесов в Алтайском крае разразился настоящий скандал. Рослесхоз совместно с региональным управлением ФСБ провели проверки в отношении Минприроды Алтайского края и подведомственных ему учреждений. По итогам проверки были выявлены незаконные рубки, в том числе и на особо защитных участках леса.

В 2019 году ленточные боры Алтайского края официально выделили в отдельный лесорастительный район. Он носит название Алтае-Новосибирский лесной район. Такой статус позволит сократить рубки. На базе главного управления МВД России по Алтайскому краю создали следственно-оперативную группу по декриминализации лесопромышленного комплекса.

  

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

11.02.2020 14:03
- гость -

лес рубят, щепки летят

11.02.2020 14:06
- гость -

под шумок... Видел эту вырубку в воскресенье

11.02.2020 14:14
- гость -

Совсем рехнулись, кроме денег ничего не видят. Что скажет Франк? У нас что в городе лесов много, что их рубят?

11.02.2020 14:16
- гость -

Бревна заготовлены в прошлом году. Рубок этого года там нет.
т.е. в этом году рубить нельзя, а в прошлом - можно?
Ну все понятно, так бы и сказали..

11.02.2020 14:19
- гость -

что за очередной детский лепет (в стиле нашего пересидента): щас не рубили, рубили в прошлом году... Есть факт рубки. Какие на него есть основания?

11.02.2020 14:27
гость

Были там. Это следы свежей рубки, а не прошлогодней. По видео это тоже понятно.

11.02.2020 14:33
- гость -

за такой куш, любой начнет рискованную игру. ))

11.02.2020 14:36
Ю.И. Визбор

"...Всё на продажу понеслось. И что продать, увы, нашлось. В цене всё то, что удалось,
и спрос не сходит на интриги..."

11.02.2020 14:38
- гость -

Жажда сиюминутной наживы.
"Нас - рать!" - девиз Алтай-Леса

11.02.2020 15:05
-гость-

совсем уже офигели

11.02.2020 15:21
- гость -

Интересно, заинтересуется ли этим прокуратура? Или они только бытовухой интересуются?

11.02.2020 15:22
- гость -

Где пеньки? Раз вырубка свежая.

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