Эксперты рассказали, как выбрать лучшую губную помаду

Специалисты Роскачества провели проверку 20 торговых марок губной помады из разных стран и пришли к выводу, что при выборе большее внимание нужно обращать на состав косметического средства.

В ведомстве уточнили, что, как правило, ингредиенты на упаковках косметики указывают в порядке уменьшения их концентрации. Однако иногда производители пишут в составе сначала действующие, а затем вспомогательные вещества. Бывает, что состав перечисляют просто в алфавитном порядке.

Также эксперты Роскачества напомнили, что согласно российскому законодательству, производитель обязан перечислять состав косметических и иных средств на латинском языке. Если состав описан только на русском – это нарушение.

В заключении сотрудники ведомства обозначили нежелательные и запрещенные компоненты в составе губной помады.

В частности, стоит избегать помад, в которых содержатся полиэтиленгликоли, жирные спирты, пропиленгликоли, а также этиловый спирт и алкоголь. Если же в помаде содержится бензол, бром, фурокумарины или антибиотики, то пользоваться такой помадой категорически нельзя.