26 миллиардов долларов в неделю теряет мировая экономика из-за коронавируса

Эксперты из страховой компании Euler Hermes оценили экономические потери от вспышки эпидемии коронавируса 2019-nCoV, которая возникла в Китае в конце декабря прошлого года. Выводы из исследования представлены изданием "Лента.ру".

Специалисты провели расчеты и оценили потери мировой экономики в 26 миллиардов долларов в неделю. Отмечается, что больше всех от спада экономики пострадают США, Япония, Гонконг, Южная Корея и Германия, на которые приходится 18 миллиардов долларов в неделю.

Помимо этого эксперты отметили, что срок восстановления мировой экономики можно будет выявить только после эпидемии. Согласно исследованию, все сильно зависит от "графика" распространения коронавируса.

Отмечается, что если эпидемия и перерыв в хозяйственной деятельности в Китае продлятся не больше месяца, то на восстановление экономических показателей уйдет около трех месяцев, а темпы роста мирового ВВП в первом квартале 2020 года снизятся с 2,3% до 2%. Однако наиболее вероятен спад на полгода, особенно в обрабатывающей промышленности и торговле товарами, заключают эксперты.