Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

Ведущая программы новостей "Вести Камчатка" Александра Новикова рассмеялась во время записи, рассказывая о повышении выплат льготникам на 3%. Этот фрагмент не попал в эфир, но успел разлететься по интернету.

Телеведущая перечисляла, на что льготники могут потратить положенные им 1155 рублей: 900 рублей на лекарства, 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму – на международный или пригородный проезд.

После этого ведущая не удержалась и начала смеяться: "Честно, я очень старалась не засмеяться на этом месте", – сказала Новикова коллегам.

В конце ролика телеведущая обрадовалась, что находится не в прямом эфире.