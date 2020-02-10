Барнаульского ревнивца осудят за убийство сослуживца жены

Следователи завершили разбирательство по уголовному делу, которое возбудили в отношении 57-летнего жителя Барнаула. Мужчину обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия.

Установлено, что в сентябре 2019 года барнаулец встретил в гаражном кооперативе коллегу своей жены. Между мужчинами вспыхнул конфликт на почве ревности. В ходе ссоры барнаулец выстрелил в соперника, а затем нанес ему удар ножом. От полученных ранений пострадавший скончался.

В ходе расследования правоохранители также смогли доказать причастность ревнивца к незаконному приобретению и хранению огнестрельного оружия и взрывного устройства, сообщают в алтайском следственном комитете.

Уголовное дело направили в суд.

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