Вы думали, это весна? А это оттепель. О погоде в Алтайском крае 11 февраля

Короткое потепление, которое наблюдалось в Алтайском крае, закончилось. 11 февраля в регионе прохладно, но зато почти без осадков.

В крае сегодня температура воздуха составит -13...-18 градусов, местами -7...-12 градусов. В отдельных районах снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 2-7 м/с, с усилением до 13 м/с

В Барнауле температура воздуха составит -13...-15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, на дорогах сильная гололедица

Ветер северо-западный, 2-7 м/с.