Россияне назвали самые сексуальные города

Специалисты онлайн-сервиса бронирования билетов Aviasales в преддверии Дня всех влюбленных провели опрос среди своих пользователей и выяснили, какие города российские туристы считают самыми сексуальными.

Лидером стала фестивальная столица — Рио-де-Жанейро. За бразильский город проголосовал каждый пятый респондент. На втором месте – Амстердам со своим кварталом красных фонарей – 16% голосов. Замкнула строчку тайская Паттайя (14%). Этот город туристы назвали мировой столицей секс-туризма.

Кроме того, в рейтинге оказались Будапешт, Лос-Анджелес, Париж, Флоренция, Прага, Берлин и Барселона.

По мнению специалистов, критериями выбора для туристов могли стать красота местных жителей, откровенные праздники, наличие развлечений для взрослых и ряд других факторов.