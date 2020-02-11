Два человека попали под колеса "пятерки" на Алтае

ДТП с двумя нетрезвыми пешеходами произошло в Камне-на-Оби.

Установлено, что в темное время суток 22-летний водитель двигался на автомобиле ВАЗ-2105, когда на проезжую часть неожиданно вышли двое мужчин 36-ти и 37-ми лет.

Пострадавших госпитализировали с подозрением на сотрясение и ушибы. Как показала экспертиза, водитель был трезв, а пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения, пишут "Каменские известия".

По факту ДТП идет проверка.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Алтайском крае водителя отправили в колонию-поселение за пьяную езду. 50-летний мужчина уже имел судимости за вождение в нетрезвом состоянии, однако до этого отделывался штрафами, обязательными работами и лишением прав.

В этот же раз суд назначил барнаульцу полгода колонии-поселения.