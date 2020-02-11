Десятикилометровая пробка сковала движение транспорта в Барнауле

Огромные пробки растянулись в Барнауле 11 февраля по данным на 8:55. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающим критичность дорожной ситуации на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).

Согласно статистике, по вторникам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 4 балла (местами затруднения).

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Южном тракте – там растянулась десятикилометровая пробка. Она начинается от пересечения с Лесным трактом, а заканчивается перед перекрестком улиц Аванесова и Мамонтова.

Дорожную ситуацию осложнили несколько ДТП и гололедица после плюсовой температуры. Одна из аварий случилась в районе телецентра.

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".