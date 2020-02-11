Десятикилометровая пробка сковала движение транспорта в Барнауле

Огромные пробки растянулись в Барнауле 11 февраля по данным на 8:55. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающим критичность дорожной ситуации на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).
Согласно статистике, по вторникам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 4 балла (местами затруднения).
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Южном тракте – там растянулась десятикилометровая пробка. Она начинается от пересечения с Лесным трактом, а заканчивается перед перекрестком улиц Аванесова и Мамонтова.
Дорожную ситуацию осложнили несколько ДТП и гололедица после плюсовой температуры. Одна из аварий случилась в районе телецентра.
Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".
Комментарии
Крепитесь, люди, скоро лето.
#уберитесветофорскраевой
11.02.2020 09:14
- гость -
Ситуация сильно не поменяется.
поменяется поменяется
11.02.2020 09:16
- гость -
Может еще дорогу расширить до пяти полос в каждом направлении?
Убрать трамвайные линии и вместо них расширить автомобильную дорогу
Надо что то делать наверное...
Может еще дорогу расширить до пяти полос в каждом направлении?
Для начала, неплохо бы на поворот на краевую отдельную полосу. Расширять лет 5 не будет необходимости, есть потребность в очистке имеющихся полос. Про удобства и необходимость ОТ можешь в сиб.долине и бельмесево выступить. Ну и строить высотки на горе - это фу-фу-фу
Убрать трамвайные линии и вместо них расширить автомобильную дорогу
Трамвай до южного протянуть неплохо бы было