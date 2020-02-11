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Трехмесячного ребенка едва не накрыло глыбой льда в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За несколько минут до инцидента коляску занесли в дом
Фото: 'Бийское телевидение'

Фото: "Бийское телевидение"

Трехмесячный малыш едва не оказался под глыбой льда в Бийске. Ребенок спал в коляске на балконе, родители занесли его в дом и практически сразу раздался грохот и звон разбитого стекла, сообщает "Бийское телевидение".

Ледяная глыба обрушилась с крыши на балкон, согнула телевизионную антенну и пробила стеклопакет.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Бийске снежный ком упал на голову женщине, которая заходила в магазин. Пострадавшая получила различные травмы, но осталась жива.

А в Камне-на-Оби 62-летний мужчина отправился в баню и, вероятно, решил сбросить снег с крыши веранды. Ледяная масса накрыла пенсионера. Тело погибшего обнаружили родственники.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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