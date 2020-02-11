Депутаты хотят продлить программу материнского капитала

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки к программе материнского капитала, сообщает пресс-служба партии. Они предусматривают продление ее действия до 2026 года. Кроме того, предложение включает в себя ежегодную индексацию пособия на размер инфляции.

"Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения – наш безусловный приоритет, – уточнил секретарь Генсовета единороссов Андрей Турчак. – После принятия закона "Единая Россия" будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек".

Программа материнского капитала заработала в России в 2007 году. Материальную поддержку могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Маткапитал нельзя обналичить, но деньги можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей.

Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. рублей, затем эта сумма индексировалась и достигла 453 тыс. рублей. С 2016 года индексацию приостановили.

Теперь программа "семейного" капитала снова предполагает ежегодную индексацию суммы на величину прогнозируемой инфляции. В 2020 году размер маткапитала составил 466 тысяч рублей, в 2021-м он достигнет 485 тысяч рублей, а в 2022 – 504 тысячи рублей.

С начала года маткапитал выплачивают семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен увеличиться до 616 617 рублей.