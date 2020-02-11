Вторник, 11 Февраль, 11:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 69,82
-11°
Обь
-1см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Депутаты хотят продлить программу материнского капитала

, ИА "Амител"
Ежегодную индексацию меры поддержки планируют сохранить
Фото: kvedomosti.com

Фото: kvedomosti.com

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки к программе материнского капитала, сообщает пресс-служба партии. Они предусматривают продление ее действия до 2026 года. Кроме того, предложение включает в себя ежегодную индексацию пособия на размер инфляции.

"Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения – наш безусловный приоритет, – уточнил секретарь Генсовета единороссов Андрей Турчак. – После принятия закона "Единая Россия" будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек".

Программа материнского капитала заработала в России в 2007 году. Материальную поддержку могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Маткапитал нельзя обналичить, но деньги можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей.

Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. рублей, затем эта сумма индексировалась и достигла 453 тыс. рублей. С 2016 года индексацию приостановили.

Теперь программа "семейного" капитала снова предполагает ежегодную индексацию суммы на величину прогнозируемой инфляции. В 2020 году размер маткапитала составил 466 тысяч рублей, в 2021-м он достигнет 485 тысяч рублей, а в 2022 – 504 тысячи рублей.

С начала года маткапитал выплачивают семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен увеличиться до 616 617 рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.02.2020 10:27
- гость -

через 3 года не будет мест ни в одном д/саде
через 7 лет ни в одну школу не поступишь и т.д

11.02.2020 10:50
гость

Где обещанные высокотехнологичные рабочие места? Где жилье доступное, а не с накруткой от застройщика в 300% из за дорогой земли??? Где поддержка основного источника роста ВВП малого бизнеса , а не его убийство??? Там помимо мат капитала есть над чем работать - а не газ в Китай продавать который никогда не окупится!

11.02.2020 11:08
- гость -

Ещё бы они этого не сделали.
На фоне исчезающего рейтинга им ничего другого и не остаётся.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
11:15
Заезды русских троек пройдут на "Сибирской Масленице" в Алтайском крае 0
11:01
Алтайский край попал в список регионов с "коллекторским беспределом" 1
11:00
Подарки за любовь: ТРЦ "Пионер" подготовил праздник для влюбленных 0
10:38
В Барнауле задержали мужчину, который показывал гениталии детям 7
10:32
Директор фитнес-центра и известный спортсмен умер на Алтае от остановки сердца 10
10:18
Депутаты хотят продлить программу материнского капитала 3
10:10
Трехмесячного ребенка едва не накрыло глыбой льда в Алтайском крае 0
10:03
От пианино до четырех велосипедов. Как "евротрешка" подстраивается под своих хозяев 1
09:45
Мощная магнитная буря обрушится на Землю в марте 4
09:33
Ударным темпом. В Барнауле строят ЖК, который первым в Сибири перешел на эскроу-счета 0
09:05
Десятикилометровая пробка сковала движение транспорта в Барнауле 31
08:35
Россиян, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, вспомнят в Барнауле 0
08:16
Россияне назвали самые сексуальные города 2
08:00
Какие выплаты положены пассажирам общественного транспорта в случае серьезной аварии 1
07:47
Без паники. Антитеррористические учения пройдут в Барнауле сегодня 8
07:22
Два человека попали под колеса "пятерки" на Алтае 0
07:14
Отлетались. В Барнауле отменят чартерный рейс на Таиланд 21
07:00
Новосибирская клиника вошла в топ-20 лидеров в мире по решению безнадежных проблем 1
06:50
Оставить формат. Стелла Штань о том, почему в Барнауле не возвращают выборы мэра 29
06:31
Снежная сказка в Барнауле 3
06:18
Алтайский край вошел в число самых футбольных регионов России 2
06:02
Вы думали, это весна? А это оттепель. О погоде в Алтайском крае 11 февраля 0
23:45
Барнаульского ревнивца осудят за убийство сослуживца жены 0
23:13
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат 25
22:44
Более половины россиян одобряют служебные романы 7
22:06
Сильный пожар на улице Гущина случился в Барнауле 0
21:44
26 миллиардов долларов в неделю теряет мировая экономика из-за коронавируса 0
21:14
Эксперты рассказали, как выбрать лучшую губную помаду 1
20:43
В Новоалтайске восстанавливают картину гибели школьницы, отравившейся газом 0
20:12
Треть россиян злоупотребляют алкоголем 4
19:38
Диарею назвали новым путем передачи коронавируса 1
19:11
Следком заинтересовался алтайским детдомом, где якобы унижают воспитателей и детей 0
18:41
Фотоловушка на Алтае поймала марала с необычными рогами 1
18:15
Алкоголь не поможет в борьбе с коронавирусом 7
18:00
Слушай и запоминай: как заговорить на английском не выходя из дома 1
17:48
Стала известна причина госпитализации 25 детей на Алтае 1
17:40
Один хорошо, два – лучше. В "Марии-Ра" прокомментировали раздел компании 14
17:28
Алтайский школьник ранил ножом одноклассника 1
17:15
Самый снежный день. В Барнауле побит рекорд по осадкам 3
17:01
На долгие годы: как правильно выбрать запчасти для сельхозтехники 0
16:45
Приб прокомментировал "уход" с поста главы единороссов в парламенте Алтайского края 5
16:33
В шести школах Барнаула закончились места для первоклассников 23
16:16
Берегитесь гололеда. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни 7
16:10
"Паразиты". Что нужно знать о фильме, ставшем триумфатором "Оскара-2020" 0
16:00
Срочно и точно: как найти работу и подобрать персонал онлайн 0
15:51
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за опоздания скорой 9
15:32
Пятерых алтайских депутатов уличили в нарушении антикоррупционного законодательства 1
15:21
Эксперты выяснили, сколько бензина можно купить на зарплату в Алтайском крае 4
15:08
Что такое аденовирус, из-за которого на Алтае госпитализировали 23 ребенка 0
14:52
Алтайские дороги вновь перекрывают из-за военных 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.