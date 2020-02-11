Онлайн быстрее: можно ли получить кредит наличными сразу на карту

Как часто люди откладывают свои желания: что-то купить, поехать в отпуск, сделать подарок любимым. Занимать деньги, как минимум, неприятно, как максимум — тянет за собой массу сложностей и проблем. Гораздо проще и быстрее взять кредит наличными на карту всего за несколько кликов мышкой.

Кредит наличными – это упрощенный порядок получения денежных средств, прозрачные условия выдачи, удобный график погашения, низкие кредитные ставки, небольшой пакет документов для оформления, не нужна кредитная карта.

Большинство людей тратит немало времени на то, чтобы найти банк, в котором сочетаются самые выгодные условия, привлекательные ставки по кредитам, а также выдача самой суммы была простой и быстрой.

Банк Тинькофф предлагает своим клиентам максимально комфортные условия по потребительским кредитам. За всё время своего

существования данная компания зарекомендовала себя, как надежного и ответственного по отношению к заемщикам банка.

Для того, чтобы получить кредит наличными нужен только паспорт. Не потребуется в обязательном порядке предоставлять какие-то дополнительные данные, справки с работы или привлекать поручителей. По желанию конкретного клиента это сделать можно, но отсутствие этой информации не может стать причиной для отказа в кредитовании.

Кроме того, банк предлагает деньги день-в-день. Для начала достаточно лишь заполнить простую анкету на официальном сайте тинькофф — это занимает обычно не больше 10-15 минут. Решение по заявке принимается сразу в день обращения и в случае одобрения денежные средства Вы получаете уже на следующий день.

Деньги можно получить на любые цели и нужды. Банк не интересует зачем Вам нужны заемные средства, не требует подтверждение целевого назначения кредита или подобной информации. Только Вам решать, как потратить полученную сумму.

Постоянным и надежным клиентам - бонус. Тинькофф банк очень ценит своих клиентов и старается сделать так, что сотрудничество стало не только плодотворным, но и приятным. Поэтому если Вы не нарушаете график платежей по кредитному договору — ставка по кредиту может быть пересмотрена в Вашу пользу.

Важно отметить и привлекательные условия. Во-первых, это бесплатное обслуживание карты, а во-вторых, ставки от 12%, сумма до 2 000 000 на срок до 3 лет.

Чтобы получить кредит от Tinkoff не нужно ехать в офис банка и ждать в очереди. Весь процесс организован удобно и практично: представитель банка сам привозит Вашу карту и документы в назначенное место.

АО "Тинькофф Банк", официальный сайт, лицензия ЦБ РФ № 2673.