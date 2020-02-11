Директор фитнес-центра и известный спортсмен умер на Алтае от остановки сердца

Известный в Алтайском крае пауэрлифтер и фитнес-тренер Максим Медведев скончался в результате отрыва тромба. Информация о смерти спортсмена появилась в социальных сетях. До смерти 38-летний Максим работал директором известного в городе фитнес-клуба "Идеал-спорт". Похороны прошли в Белокурихе 9 февраля.

В ноябре прошлого года Максим Медведев установил ряд отечественных рекордов в разных спортивных квалификациях. В частности, в положении лежа смог поднять 430 килограммов. По словам знакомых спортсмена, в последнее время он болел, но начал подготовку к новым соревнованиям. После одной из тренировок ему стало плохо.

Максим Медведев – один из самых известных пауэрлифтеров страны, входивших в многочисленные рейтинги лучших в этом виде спорта по России в целом. Он участвовал в различных соревнованиях по силовому экстриму, жал от груди более 400 килограммов. В одном из интервью Максим высказался на тему того, почему спортсмены-пауэрлифтеры из Сибири регулярно побеждают на различных турнирах. По его словам, дело в сложном климате.

"По поводу сибирского здоровья – это давно уже легенда и ничего общего с правдой не имеет… Суровый климат дает больше стрессовой нагрузки на организм и это не всегда положительная нагрузка! А до столицы доезжают самые сильные – вот и складывается впечатление, что в Сибири все поголовно имеют отменное здоровье", – сказал в интервью Максим Медведев.