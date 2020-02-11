В Барнауле задержали мужчину, который показывал гениталии детям

Полицейские задержали подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей в Барнауле, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По информации правоохранителей, 31-летний мужчина 7 февраля позвонил в квартиру, а когда 10-летний мальчик открыл ему дверь, он произвел "действия сексуального характера". Очевидцы в соцсетях уточняют, что речь идет о демонстрации гениталий.
Задержанного ранее неоднократно судили за кражи, грабежи и иные преступления против собственности. Он освободился из колонии в 2017 году. После этого устроился разнорабочим на предприятие по производству мебели.
Пресс-служба СУ СКР уточняет, что следователи возбудили в отношении барнаульца уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего против лица, не достигшего 14 лет".
"В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", – пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что злоумышленник одевался в форму полицейского, чтобы дети открывали ему двери.
Комментарии
Таких изолировать надо надолго, а он снова спорт выйдет и тоже самое творить будет, если не хуже
Таких не изолировать, таких гасить наглухо надо.
Самые презираемые человеческие особи...
Гасить не гуманному выпускают со временем
Гасить не гуманно у нас, а так посидит опять выйдет снова натворит и так по кругу
Что-то в его жизни пошло не так
"неоднократно судили за кражи, грабежи и иные преступления против собственности".
и вот что с таким делать?
Таких не изолировать, таких гасить наглухо надо.
Согласна, показательно на площади, сначала выдрать все к чертовой матери с корнем, чтоб у самого глубокого извращенца подобные мысли гасли не успев родиться
А какого 10-й летний мальчик открывает дверь кому не попадя?