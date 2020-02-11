Алтайский край попал в список регионов с "коллекторским беспределом"

Алтайский край вместе с Оренбургской, Новосибирской, Волгоградской, Тюменской областями попал в список регионов, где коллекторские агентства нанимали сотрудников, не проверяя при этом данные о наличии судимости. Об этом сообщают в Генпрокуратуре.

По информации ведомства, в 2019 году больше всего нарушений в коллекторской сфере выявлено в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Обнародование персональных данных должников прокуроры зафиксировали в Бурятии, Ростовской, Волгоградской, Пермской и Воронежской областях.

Жалобы на психологическое давление, унижение чести и достоинства поступали в минувшем году от должников Удмуртии, Ульяновской, Кировской и Калининградской областей.