Алтайский край попал в список регионов с "коллекторским беспределом"

Алтайский край вместе с Оренбургской, Новосибирской, Волгоградской, Тюменской областями попал в список регионов, где коллекторские агентства нанимали сотрудников, не проверяя при этом данные о наличии судимости. Об этом сообщают в Генпрокуратуре.
По информации ведомства, в 2019 году больше всего нарушений в коллекторской сфере выявлено в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
Обнародование персональных данных должников прокуроры зафиксировали в Бурятии, Ростовской, Волгоградской, Пермской и Воронежской областях.
Жалобы на психологическое давление, унижение чести и достоинства поступали в минувшем году от должников Удмуртии, Ульяновской, Кировской и Калининградской областей.
Комментарии
Кто-то крышует сверху. Всем ясно, что это узаконенный рэкет. Главное, что к физ.лицу можно применять коллекторов, а к юр.лицу нельзя. Равноправие, однако.
по телефону толшько тода!
а так воочию то ссат конкретно выхватят сразу! население у нас такое!
Бездельники которые руками ничерта не умеют делать. Вот они кадры работать на заводе за 10 тыс.!
Коллектор это защеканец. Лоховская работа, на которую может только конечный черт подписаться.
По телефону с Ними вообще не разговаривайте. Если приедут - ломайте горб.
КОЛЛЕКТОР - ТРУБА ДЛЯ ГОВНА.