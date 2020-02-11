Алтайский край попал в список регионов с "коллекторским беспределом"

Алтайский край вместе с Оренбургской, Новосибирской, Волгоградской, Тюменской областями попал в список регионов, где коллекторские агентства нанимали сотрудников, не проверяя при этом данные о наличии судимости. Об этом сообщают в Генпрокуратуре.
По информации ведомства, в 2019 году больше всего нарушений в коллекторской сфере выявлено в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
Обнародование персональных данных должников прокуроры зафиксировали в Бурятии, Ростовской, Волгоградской, Пермской и Воронежской областях.
Жалобы на психологическое давление, унижение чести и достоинства поступали в минувшем году от должников Удмуртии, Ульяновской, Кировской и Калининградской областей.
Комментарии
Кто-то крышует сверху. Всем ясно, что это узаконенный рэкет. Главное, что к физ.лицу можно применять коллекторов, а к юр.лицу нельзя. Равноправие, однако.