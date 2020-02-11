Делиться лучшим: разработанные учеными АлтГТУ напитки отправятся в Азию

Напитки на основе пантов марала, алтайских трав и ягод, разработанные учеными института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского государственного технического университета, будут экспортироваться в страны Азии.

Учеными кафедры "Технология хранения и переработки зерна" в рамках договора с одним из алтайских предприятий разработана уникальная технология производства новой линии концентратов безалкогольных напитков с включением продукции пантового мараловодства и натуральных плодов.

По желанию заказчика напитки ориентированы на потребительский рынок стран Юго-Восточной Азии, где очень высоко ценится продукция на основе дикорастущего биологически активного сырья и уже хорошо известна продукция из Алтайского края и Республики Алтай.

В декабре 2019 года напитки представили потребителям из Китая (в городах Шанхай, Гуанджоу), Республики Корея (Сеул, Пусан), Филиппин (Манила, Себу, Тагбиларан), Вьетнама (Хошимин, Ханой), Сингапура. По результатам независимых дегустаций напитки получили высокие оценки за отличные органолептические характеристики и узнаваемость задействованного сырья.

При разработке использовались экстракты трав, которые имеют научное подтверждение своей повышенной биологической активности и пользы для здоровья.

Одной из задач ученых при создании напитков было так скомбинировать экстракты, чтобы они дополняли друг друга и давали еще больший эффект. К примеру, в качестве сырья использовались экстракты черники, брусники, облепихи, черноплодной рябины, пихты сибирской, родиолы розовой. Вместо ставшего уже традиционным для безалкогольных напитков сахара использована фруктоза. Поскольку продукция предлагается потребителю в форме герметично запечатанного, сухого легковосстанавливающегося концентрата, использование ни ароматизаторов, ни консервантов не предусмотрено.

"Технология получения концентратов отработана, обоснован и утвержден ассортимент более чем из 10 наименований предлагаемых рецептур, разработана нормативно-техническая документация на новую продукцию. Достигнута и договоренность о поставке продукции в страны Азии на постоянной основе", – отмечают в АлтГТУ.

Рекомендации по потреблению концентратов безалкогольных напитков и информация об их пищевой ценности и функциональной направленности сформулированы с учетом международных принципов использования заявлений о пищевой ценности продуктов (САС/GL23-1997).