Вторник, 11 Февраль, 15:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 69,82
-10°
Обь
-1см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Делиться лучшим: разработанные учеными АлтГТУ напитки отправятся в Азию

, ИА "Амител"
Напитки произведены из алтайских суперфудов

Напитки на основе пантов марала, алтайских трав и ягод, разработанные учеными института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского государственного технического университета, будут экспортироваться в страны Азии.

Учеными кафедры "Технология хранения и переработки зерна" в рамках договора с одним из алтайских предприятий разработана уникальная технология производства новой линии концентратов безалкогольных напитков с включением продукции пантового мараловодства и натуральных плодов. 

По желанию заказчика напитки ориентированы на потребительский рынок стран Юго-Восточной Азии, где очень высоко ценится продукция на основе дикорастущего биологически активного сырья и уже хорошо известна продукция из Алтайского края и Республики Алтай.

В декабре 2019 года напитки представили потребителям из Китая (в городах Шанхай, Гуанджоу), Республики Корея (Сеул, Пусан), Филиппин (Манила, Себу, Тагбиларан), Вьетнама (Хошимин, Ханой), Сингапура. По результатам независимых дегустаций напитки получили высокие оценки за отличные органолептические характеристики и узнаваемость задействованного сырья. 

При разработке использовались экстракты трав, которые имеют научное подтверждение своей повышенной биологической активности и пользы для здоровья. 

Одной из задач ученых при создании напитков было так скомбинировать экстракты, чтобы они дополняли друг друга и давали еще больший эффект. К примеру, в качестве сырья использовались экстракты черники, брусники, облепихи, черноплодной рябины, пихты сибирской, родиолы розовой. Вместо ставшего уже традиционным для безалкогольных напитков сахара использована фруктоза. Поскольку продукция предлагается потребителю в форме герметично запечатанного, сухого легковосстанавливающегося концентрата, использование ни ароматизаторов, ни консервантов не предусмотрено.

"Технология получения концентратов отработана, обоснован и утвержден ассортимент более чем из 10 наименований предлагаемых рецептур, разработана нормативно-техническая документация на новую продукцию. Достигнута и договоренность о поставке продукции в страны Азии на постоянной основе", – отмечают в АлтГТУ.

Рекомендации по потреблению концентратов безалкогольных напитков и информация об их пищевой ценности и функциональной направленности сформулированы с учетом международных принципов использования заявлений о пищевой ценности продуктов (САС/GL23-1997).

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.02.2020 14:16
- гость -

Компот - вот это уровень развития науки России.

11.02.2020 14:18
- гость -

отрабатываем технологии на азиатах? если все так хорошо, почему в России не продаем?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
15:46
Трехлетняя жительница Барнаула показала Галкину, как вязать шарфы 0
15:32
"Слухи преувеличены": Стелла Штань о возможном переходе в администрацию Барнаула 1
15:15
Девять эвакуированных из Китая барнаульцев сидят на карантине под Тюменью 4
15:09
Алтайские дорожники через суд отстаивают право строить дорогу в Томске за 680 млн 1
15:00
Онлайн быстрее: можно ли получить кредит наличными сразу на карту 0
14:54
Белокуриха не вошла в список лучших зимних курортов 1
14:42
Основатель "Короля и Шута" отметит 30-летие группы концертом в Барнауле 0
14:30
Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с учеником 3
14:17
Алтайские ведомства отработали действия при заражении коронавирусом 3
14:05
Делиться лучшим: разработанные учеными АлтГТУ напитки отправятся в Азию 2
13:50
Я из лесу вышел. Закладчика экстази задержали в Барнауле 6
13:42
Рекордное количество лебедей прилетело зимовать в Алтайский край 0
13:29
"Зимой, среди бела дня". Жительница Барнаула бьет тревогу из-за вырубки леса 12
13:17
Жителей Алтайского края приглашают на международный марафон 0
13:06
Скоростной интернет и услуга "Умный дом" появились еще в одном алтайском селе 3
12:53
"Как 1 января". Глава Змеиногорска рассказал о состоянии городских дорог 1
12:51
Главное – размер. Россияне рассказали об отношении к ипотеке 5
12:27
Рубцовский пассажироперевозчик обманул власти на четыре миллиона рублей 2
12:14
Руководство телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот 40
12:00
Перспективное строительство: парковки набирают популярность у жителей крупных городов 15
11:48
На Алтае выросло число заболевших детей из школы-интерната 0
11:37
Алтайского "Артека" в Белокурихе не будет 5
11:07
Алтайский край попал в список регионов с "коллекторским беспределом" 6
11:00
Подарки за любовь: ТРЦ "Пионер" подготовил праздник для влюбленных 0
10:38
В Барнауле задержали мужчину, который показывал гениталии детям 14
10:32
Директор фитнес-центра и известный спортсмен умер на Алтае от остановки сердца 25
10:18
Депутаты хотят продлить программу материнского капитала 4
10:10
Трехмесячного ребенка едва не накрыло глыбой льда в Алтайском крае 0
10:03
От пианино до четырех велосипедов. Как "евротрешка" подстраивается под своих хозяев 7
09:45
Мощная магнитная буря обрушится на Землю в марте 4
09:33
Ударным темпом. В Барнауле строят ЖК, который первым в Сибири перешел на эскроу-счета 0
09:05
Десятикилометровая пробка сковала движение транспорта в Барнауле 51
08:35
Россиян, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, вспомнят в Барнауле 0
08:16
Россияне назвали самые сексуальные города 3
08:00
Какие выплаты положены пассажирам общественного транспорта в случае серьезной аварии 1
07:47
Без паники. Антитеррористические учения пройдут в Барнауле сегодня 12
07:22
Два человека попали под колеса "пятерки" на Алтае 1
07:14
Отлетались. В Барнауле отменят чартерный рейс на курорт Таиланда 31
07:00
Новосибирская клиника вошла в топ-20 лидеров в мире по решению безнадежных проблем 3
06:50
Оставить формат. Стелла Штань о том, почему в Барнауле не возвращают выборы мэра 37
06:31
Снежная сказка в Барнауле 3
06:18
Алтайский край вошел в число самых футбольных регионов России 2
06:02
Вы думали, это весна? А это оттепель. О погоде в Алтайском крае 11 февраля 0
23:45
Барнаульского ревнивца осудят за убийство сослуживца жены 0
23:13
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат 32
22:44
Более половины россиян одобряют служебные романы 10
22:06
Сильный пожар на улице Гущина случился в Барнауле 1
21:44
26 миллиардов долларов в неделю теряет мировая экономика из-за коронавируса 1
21:14
Эксперты рассказали, как выбрать лучшую губную помаду 1
20:43
В Новоалтайске восстанавливают картину гибели школьницы, отравившейся газом 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.