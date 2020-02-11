Заезды русских троек пройдут на "Сибирской Масленице" в Алтайском крае

Лошади и наездники со всей Сибири 29 февраля поборются за приз губернатора Алтайского края и другие награды в рамках фестиваля "Сибирская Масленица" в Новотырышкино, сообщает Алтайтурцентр.

Одними из самых зрелищных станут заезды русских троек в праздничной упряжи, рассказывает организатор соревнований Александр Демин.

"Никто в мире не может познакомить лошадей и съездить их так, как это делают в России: чтобы они в одной упряжке на беговой дорожке выполняли слаженно одну работу, – аргументировал Демин. – Когда зрители видят наши тройки, наверняка в их душах просыпаются какие-то особенные чувства: это очень красивое зрелище!"

По его словам, желающих принять участие в скачках всегда в избытке – беговые дорожки обычно заполнены. Посмотреть на них собираются до шести тысяч человек – полные трибуны. Зрители порой приезжают целыми деревнями, чтобы поддержать участников заездов с лошадьми рабочих пород, утверждает Демин.

Напомним, ранее "Сибирская Масленица" в Алтайском крае попала в рейтинг лучших мест, где можно отпраздновать Масленицу в 2020 году. В прошлом году праздник посетили 37 тысяч человек.

Отметим, что в 2020 году масленичная неделя начинается с понедельника, 24 февраля, и закончится в воскресенье, 1 марта. Конкретной даты за этим праздником не закреплено, год от года его отмечают в разное время, так как он выпадает на семь дней, предшествующих Великому посту (и соответственно за восемь недель до Воскресения Христова).