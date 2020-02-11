Алтайского "Артека" в Белокурихе не будет

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заявил, что в Белокурихе не планируют открывать лагерь, подобный "Артеку". Ранее такую информацию распространило ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного лагеря.
По словам Костенко, первую смену проекта "Губернаторский лагерь" проведут в "Березке", которая находится в поселке Казачий.
"Согласно достигнутым договоренностям, руководство "Артека" полностью передает нам технологию, методику, обучает вожатых и воспитателей, создает свой методический штаб поддержки. И мы в рамках оздоровительной программы 2020 года это реализуем", – уточнил министр.
Комментарии
Гы-гы-гы, раскатали губу на Белокуриху.
Все правильно! С детей прибыли нет значит экономически не выгодно! Добро пожаловать в здравницы Кузбаса, Омска, Томска......!
Артек в Березке... даже не смешно.