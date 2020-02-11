На Алтае выросло число заболевших детей из школы-интерната

Количество заболевших гастроэнтеритом в горно-алтайской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выросло до 27 человек, сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе экстренного межведомственного совещания по вопросу распространения инфекции министр здравоохранения региона Сергей Коваленко рассказал о состоянии госпитализированных в инфекционное отделение детей.

По его словам, сейчас их жизни ничего не угрожает. У троих пострадавших диагностировали острый инфекционный гастроэнтерит средней тяжести, у остальных – легкую степень заболевания. Некоторых пациентов уже готовят к выписке.

"Уже завтра четыре ребенка будут выписаны, – уточнил Коваленко. – Результаты бактериологических исследований у них отрицательные".

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин обвинил руководство учреждения в том, что оно своевременно не проинформировали службы и ведомства о вспышке заболеваемости. По его словам, из ситуации следует сделать выводы, чтобы в дальнейшем подобного не повторилось.

"Мы обязаны оказать всю необходимую помощь детям, изучить ситуацию, понять, почему она произошла, и принять исчерпывающие меры, чтобы подобное не повторилось ни в школе-интернате, ни в других социальных учреждениях региона", – подчеркнул Хорохордин.

Он поручил тщательно изучить возникшую ситуацию, выяснить все ее детали и привлечь к ответственности лиц, допустивших вспышку заболеваемости.

Напомним, ранее прокуратура республики назвала предварительную причину случившегося. Возможно, дети заболели после употребления блюд, приготовленных в домашних условиях, которые ели в ходе празднования национального праздника Чага-Байрам.