Руководство телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот

Руководство филиала ВГТРК на Камчатке провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась во время записи сюжета об индексации льгот для населения.

Как сообщает ТАСС, со всеми причастными к ситуации просто побеседовали. Каких-то мер в отношении ведущей пока не предприняли.

Ранее источники в медиахолдинге ВГТРК рассказали, что вся команда регионального филиала может попасть под санкции, вплоть до увольнения.

Как уже сообщал amic.ru, ведущая новостей "Вести Камчатка" Александра Новикова рассмеялась во время записи, рассказывая о повышении выплат льготникам на 3%. Фрагмент не попал в эфир, но разлетелся по интернету.

Новикова перечисляла, на что льготники могут потратить положенные им 1155 рублей: 900 рублей на лекарства, 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму – на международный или пригородный проезд.