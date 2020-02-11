Руководство телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот

Руководство филиала ВГТРК на Камчатке провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась во время записи сюжета об индексации льгот для населения.
Как сообщает ТАСС, со всеми причастными к ситуации просто побеседовали. Каких-то мер в отношении ведущей пока не предприняли.
Ранее источники в медиахолдинге ВГТРК рассказали, что вся команда регионального филиала может попасть под санкции, вплоть до увольнения.
Как уже сообщал amic.ru, ведущая новостей "Вести Камчатка" Александра Новикова рассмеялась во время записи, рассказывая о повышении выплат льготникам на 3%. Фрагмент не попал в эфир, но разлетелся по интернету.
Новикова перечисляла, на что льготники могут потратить положенные им 1155 рублей: 900 рублей на лекарства, 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму – на международный или пригородный проезд.
Комментарии
За что ее увольнять то? Бредятина какая-то. По делу хохочет. Хотя тут блин плакать надо (
PS А хохочет мерзко ) Как мужик пропитый )
Вся страна ржет или плачет от этого повышения. Так что теперь, всех уволить? Может быть уволить тех кто издевается такими повышениями над людьми?
Вот именно, сам ее смех вызывает опасения за ее психическое здоровье.
Покойный Берти не стал бы такую роллами и мартини угощать)
Депутаты пусть себе льготы по 137 рублей на санаторное лечение выписывают. И ни рублем больше.
12:23
Я не понял, а вы против того, что добавили?
Не надо было?
Или мало добавили? Надо было каждому и по миллиону. Да ещё и каждый день. Так, да?
Это настолько зажёванное заявление, что его и обсуждать то не хочется.
Каждый суслик - агроном. Каждый на сайте - министр финансов. Как жаль, что вы - не он, а то бы мы тут все так славно жить начали!! Но вы заняты напейсанием постов в интернете, вам некогда...
Булгаков такой типаж людей давно описал. Вы прочтите прямую речь Полиграфа Шарикова про переписку Каутского, должны себя узнать...
На самом деле, она лишь передала эмоции людей, которые все это сделали, давайте депутатам, и медведеву сделаем компенсации 137р
Скорее ее "пробила" на смех оговорка "международное" вместо "междугороднее". А к цифрам они уже, наверняка, привыкли.
Какая хабалка! тоже мне ведущая
11.02.2020 12:35
- гость -
"Дядя Петя ты дурак?"
11.02.2020 12:35
- гость -
А нет , я понял, ты как глацких и ко, гонору много, кормушка есть, А остальным в рай или сдохнуть?