Руководство телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот

Руководство филиала ВГТРК на Камчатке провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась во время записи сюжета об индексации льгот для населения.
Как сообщает ТАСС, со всеми причастными к ситуации просто побеседовали. Каких-то мер в отношении ведущей пока не предприняли.
Ранее источники в медиахолдинге ВГТРК рассказали, что вся команда регионального филиала может попасть под санкции, вплоть до увольнения.
Как уже сообщал amic.ru, ведущая новостей "Вести Камчатка" Александра Новикова рассмеялась во время записи, рассказывая о повышении выплат льготникам на 3%. Фрагмент не попал в эфир, но разлетелся по интернету.
Новикова перечисляла, на что льготники могут потратить положенные им 1155 рублей: 900 рублей на лекарства, 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму – на международный или пригородный проезд.
Комментарии
За что ее увольнять то? Бредятина какая-то. По делу хохочет. Хотя тут блин плакать надо (
PS А хохочет мерзко ) Как мужик пропитый )
Вся страна ржет или плачет от этого повышения. Так что теперь, всех уволить? Может быть уволить тех кто издевается такими повышениями над людьми?
Вот именно, сам ее смех вызывает опасения за ее психическое здоровье.
Покойный Берти не стал бы такую роллами и мартини угощать)
Депутаты пусть себе льготы по 137 рублей на санаторное лечение выписывают. И ни рублем больше.
12:23
Я не понял, а вы против того, что добавили?
Не надо было?
Или мало добавили? Надо было каждому и по миллиону. Да ещё и каждый день. Так, да?
Это настолько зажёванное заявление, что его и обсуждать то не хочется.
Каждый суслик - агроном. Каждый на сайте - министр финансов. Как жаль, что вы - не он, а то бы мы тут все так славно жить начали!! Но вы заняты напейсанием постов в интернете, вам некогда...
Булгаков такой типаж людей давно описал. Вы прочтите прямую речь Полиграфа Шарикова про переписку Каутского, должны себя узнать...
На самом деле, она лишь передала эмоции людей, которые все это сделали, давайте депутатам, и медведеву сделаем компенсации 137р
Скорее ее "пробила" на смех оговорка "международное" вместо "междугороднее". А к цифрам они уже, наверняка, привыкли.
Какая хабалка! тоже мне ведущая
11.02.2020 12:35
- гость -
"Дядя Петя ты дурак?"
11.02.2020 12:35
- гость -
А нет , я понял, ты как глацких и ко, гонору много, кормушка есть, А остальным в рай или сдохнуть?
К этому спектаклю, иначе чем с юмором относиться нельзя)))
Она смеялась с добрым сердцем, когда вникла в читаемое)
11.02.2020 12:52
Eugene
Он не дурак, он член партии. И вероятнее всего не рядовой.
"12:23
Я не понял, а вы против того, что добавили?"
смысл в том,что за последние 6 лет , с связи с политикой нашего государства эти деньги действительно вызывают смех, который подразумевает слезы. Никто не против,что добавили. Вопрос что человек сможет сделать на эту добавку.
Евгения, вас не учили, что хамить незнакомым людям даже Минздравом не рекомендовано?
Дураками своих родственников зови.
Теперь по теме: где тут гонор? Ты знаешь где взять денег, чтобы у всех и пенсии, и зарплаты были как в Швейцарии? Тогда тебе прямой путь в президенты планеты Земля. Ты один такой мозговитый. Вернее думаешь так про себя. Все что ты можешь выплюнуть - это популизм, оторванный от реальности.
Я с большой радостью воспринял бы новость о том, что пенсионерам пенсию сделали сто тысяч в месяц. Но у меня, как у человека адекватного, возникает вопрос - откуда источник средств? И желательно в цифрах.
Вы любите кататься на самых базисных человеческих эмоциях, но никакого содержания от вас нет. Ни одно либеральное правительство ничего полезного не дало России.
То что социалка мал-помалу растёт это и дураку понятно. Кто источник инициатив роста и кто (и что) тормоз роста тоже постепенно становится понятно.
А здесь более "смелый" тот 1.написал текст 2. тот кто выпустил это видео в сеть.
А разве можно смеяться без последствий над нашим вождем и его командой, принимающими такие решения по льготам?! Уволят наверняка...
Целая армия чиновников сидит, выпрашивает пачку справок и выписывает компенсацию 137 р. ФОТ превышает результат их труда в десятки-сотни раз.
11.02.2020 13:08 - гость -
Стыдно не смотреть русские фильмы и не знать фраз, ставшими "летучими". Правда, боюсь, что и словосочетание "летучая фраза" Вам ни о чём не скажет.
"Но у меня, как у человека адекватного, возникает вопрос - откуда источник средств?"
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Ты или правда дурак или тролль едросовский.
Но у меня, как у человека адекватного, возникает вопрос - откуда источник средств?
знамо дело откуда - из общественных фондов потребления, как было при тоталитаризЬме
но увы, фонды уже как 28 лет поделены среди членов списка фобса...
Гостю от 13:08. Откуда брать деньги на те же пенсии? А почитайте статью Делягина "ЦБ и Минфин готовят крупнейшую операцию по стерилизации 15,3 трлн. руб" Почему-то Делягину я больше верю, чем ЦБ и Минфину.
13:20
Стыдно быть такими безграмотным)
Не летучая фраза, а крылатое выражение.
Иди в школу, недоросль.
13:22
Ты не свои дебильные вопросы задавай, а ответь на ранее поставленный вопрос - откуда деньги. Только с расчетами, а не в расчете на малообразованную школоту как гостенек 13:20.
13:22(2) хороший ответ)
И какой тогда выход? Через реституцию общественных фондов из частной в общегосударственную собственность? Хорошо. Вы считаете это вообще возможным без крови?
11.02.2020 12:34
- гость -
Депутаты пусть себе льготы по 137 рублей на санаторное лечение выписывают. И ни рублем больше.
чинужи себе бы такие пенсии выписывали и материальные помощи, но они берут сотни тысяч себе....