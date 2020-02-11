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Новости

Руководство телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот

, ИА "Амител"
С журналисткой "просто побеседовали"
Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

Руководство филиала ВГТРК на Камчатке провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась во время записи сюжета об индексации льгот для населения.

Как сообщает ТАСС, со всеми причастными к ситуации просто побеседовали. Каких-то мер в отношении ведущей пока не предприняли.

Ранее источники в медиахолдинге ВГТРК рассказали, что вся команда регионального филиала может попасть под санкции, вплоть до увольнения.

Как уже сообщал amic.ru, ведущая новостей "Вести Камчатка" Александра Новикова рассмеялась во время записи, рассказывая о повышении выплат льготникам на 3%. Фрагмент не попал в эфир, но разлетелся по интернету.

Новикова перечисляла, на что льготники могут потратить положенные им 1155 рублей: 900 рублей на лекарства, 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму – на международный или пригородный проезд.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

11.02.2020 12:20
Kimi

За что ее увольнять то? Бредятина какая-то. По делу хохочет. Хотя тут блин плакать надо (

PS А хохочет мерзко ) Как мужик пропитый )

11.02.2020 12:23
- гость -

Вся страна ржет или плачет от этого повышения. Так что теперь, всех уволить? Может быть уволить тех кто издевается такими повышениями над людьми?

11.02.2020 12:24
ек

Вот именно, сам ее смех вызывает опасения за ее психическое здоровье.
Покойный Берти не стал бы такую роллами и мартини угощать)

11.02.2020 12:34
- гость -

Депутаты пусть себе льготы по 137 рублей на санаторное лечение выписывают. И ни рублем больше.

11.02.2020 12:35
- гость -

12:23
Я не понял, а вы против того, что добавили?
Не надо было?
Или мало добавили? Надо было каждому и по миллиону. Да ещё и каждый день. Так, да?
Это настолько зажёванное заявление, что его и обсуждать то не хочется.
Каждый суслик - агроном. Каждый на сайте - министр финансов. Как жаль, что вы - не он, а то бы мы тут все так славно жить начали!! Но вы заняты напейсанием постов в интернете, вам некогда...
Булгаков такой типаж людей давно описал. Вы прочтите прямую речь Полиграфа Шарикова про переписку Каутского, должны себя узнать...

11.02.2020 12:38
- гость -

На самом деле, она лишь передала эмоции людей, которые все это сделали, давайте депутатам, и медведеву сделаем компенсации 137р

11.02.2020 12:50
- гость -

Скорее ее "пробила" на смех оговорка "международное" вместо "междугороднее". А к цифрам они уже, наверняка, привыкли.

11.02.2020 12:51
- гость -

Какая хабалка! тоже мне ведущая

11.02.2020 12:52
Eugene

11.02.2020 12:35
- гость -

"Дядя Петя ты дурак?"

11.02.2020 12:53
Eugene

11.02.2020 12:35
- гость -

А нет , я понял, ты как глацких и ко, гонору много, кормушка есть, А остальным в рай или сдохнуть?

11.02.2020 12:59
- гость -

К этому спектаклю, иначе чем с юмором относиться нельзя)))

11.02.2020 13:01
- гость -

Она смеялась с добрым сердцем, когда вникла в читаемое)

11.02.2020 13:03
- гость -

11.02.2020 12:52
Eugene

Он не дурак, он член партии. И вероятнее всего не рядовой.

11.02.2020 13:03
гость


"12:23
Я не понял, а вы против того, что добавили?"

смысл в том,что за последние 6 лет , с связи с политикой нашего государства эти деньги действительно вызывают смех, который подразумевает слезы. Никто не против,что добавили. Вопрос что человек сможет сделать на эту добавку.

11.02.2020 13:08
- гость -

Евгения, вас не учили, что хамить незнакомым людям даже Минздравом не рекомендовано?
Дураками своих родственников зови.
Теперь по теме: где тут гонор? Ты знаешь где взять денег, чтобы у всех и пенсии, и зарплаты были как в Швейцарии? Тогда тебе прямой путь в президенты планеты Земля. Ты один такой мозговитый. Вернее думаешь так про себя. Все что ты можешь выплюнуть - это популизм, оторванный от реальности.
Я с большой радостью воспринял бы новость о том, что пенсионерам пенсию сделали сто тысяч в месяц. Но у меня, как у человека адекватного, возникает вопрос - откуда источник средств? И желательно в цифрах.
Вы любите кататься на самых базисных человеческих эмоциях, но никакого содержания от вас нет. Ни одно либеральное правительство ничего полезного не дало России.

11.02.2020 13:10
М

То что социалка мал-помалу растёт это и дураку понятно. Кто источник инициатив роста и кто (и что) тормоз роста тоже постепенно становится понятно.
А здесь более "смелый" тот 1.написал текст 2. тот кто выпустил это видео в сеть.

11.02.2020 13:12
- гость -

А разве можно смеяться без последствий над нашим вождем и его командой, принимающими такие решения по льготам?! Уволят наверняка...

11.02.2020 13:20
- гость -

Целая армия чиновников сидит, выпрашивает пачку справок и выписывает компенсацию 137 р. ФОТ превышает результат их труда в десятки-сотни раз.

11.02.2020 13:20
- гость -

11.02.2020 13:08 - гость -
Стыдно не смотреть русские фильмы и не знать фраз, ставшими "летучими". Правда, боюсь, что и словосочетание "летучая фраза" Вам ни о чём не скажет.

11.02.2020 13:22
- гость -

"Но у меня, как у человека адекватного, возникает вопрос - откуда источник средств?"
-----
Ты или правда дурак или тролль едросовский.

11.02.2020 13:22
- гость -

Но у меня, как у человека адекватного, возникает вопрос - откуда источник средств?

знамо дело откуда - из общественных фондов потребления, как было при тоталитаризЬме
но увы, фонды уже как 28 лет поделены среди членов списка фобса...

11.02.2020 13:27
Владимир В.

Гостю от 13:08. Откуда брать деньги на те же пенсии? А почитайте статью Делягина "ЦБ и Минфин готовят крупнейшую операцию по стерилизации 15,3 трлн. руб" Почему-то Делягину я больше верю, чем ЦБ и Минфину.

11.02.2020 13:33
- гость -

13:20
Стыдно быть такими безграмотным)
Не летучая фраза, а крылатое выражение.
Иди в школу, недоросль.
13:22
Ты не свои дебильные вопросы задавай, а ответь на ранее поставленный вопрос - откуда деньги. Только с расчетами, а не в расчете на малообразованную школоту как гостенек 13:20.
13:22(2) хороший ответ)
И какой тогда выход? Через реституцию общественных фондов из частной в общегосударственную собственность? Хорошо. Вы считаете это вообще возможным без крови?

11.02.2020 13:34
- гость -

11.02.2020 12:34
- гость -
Депутаты пусть себе льготы по 137 рублей на санаторное лечение выписывают. И ни рублем больше.

чинужи себе бы такие пенсии выписывали и материальные помощи, но они берут сотни тысяч себе....

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