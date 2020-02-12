Рынок на Космонавтов обзавелся собственным официальным названием

Долгое время продовольственный специализированный рынок на Космонавтов, 59, не имел определенного названия, и население называло его просто "Китайкой". Сейчас у него появилось свое имя – "Народный".

Продовольственный рынок "Народный" – это обособленное подразделение на территории торгово-производственного комплекса Алтайского края, имеющее особый статус. На территории рынка размещается собственная ветеринарная лаборатория, все продукты и товары ежедневно проходят обязательный контроль качества, санитарный надзор условий торговли продовольственными товарами.

С 2011 года рынок ежедневно открыт для жителей краевой столицы и гостей нашего города. Широкий ассортимент, известные бренды продовольственных товаров производителей со всех регионов России, а также свежие и натуральные продукты от проверенных и уже полюбившихся покупателям сельхозпроизводителей Алтайского края. Весь спектр – по народным ценам.

С ноября 2019 года на территории рынка "Народный" появились социальные места, где можно приобрести продукты с минимальной наценкой от личных подсобных хозяйств и частных подворий.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края

г. Барнаул, пр. Космонавтов, 59

Тел. (3852) 33-72-86

Время работы комплекса: 9:00-18:00