Рубцовский пассажироперевозчик обманул власти на четыре миллиона рублей

В Рубцовске утвердили обвинительное заключение в отношении руководителей компании, осуществляющей пассажироперевозки на территории города, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Зная, что граждане льготной категории имеют право только лично приобрести единый проездной билет по льготной цене, под предлогом оказания помощи обвиняемые вносили собственные денежные средства за билеты, увеличивая таким образом количество реализованных единых проездных билетов на территории Рубцовского района", – рассказала зампрокурора города Яна Милькевич.

По данным следствия, искаженную информацию должностные лица предприятия передали в управление социальной защиты населения. На основании представленных ложных сведений они получили компенсацию от властей в размере четырех миллионов рублей.

Действия рубцовчан расценили как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.