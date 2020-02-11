Главное – размер. Россияне рассказали об отношении к ипотеке

Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок. 78% опрошенных готовы платить долго, но меньшими суммами, сообщает РИА "Новости".
При этом досрочно или частично досрочно погашать жилищный кредит собираются чуть менее половины опрошенных – 44%. Остальные называют причиной отказа от такого варианта отсутствие лишних денег. На это указали три четверти опрошенных. Еще 22% вообще не понимают, зачем досрочно закрывать долг.
Также респонденты рассказали, на что планируют потратить налоговый вычет за покупку квартиры. Большинство – 73% – направят деньги на досрочное погашение кредита. 24% вложат деньги в ремонт. Оставшиеся 3% потратят вычет на себя. Например, на поездку в отпуск.
Комментарии
Как не крути, а ипотека - банковский грабёж, с благословения ростовщической власти.
11.02.2020 13:19
- гость -
А вы можете предложить другой экономически обоснованный вариант покупки квартиры?
по идее, ипотека должна стать стимулом развития отрасли, что создаст и рабочие места, и смежные производства. По новой схеме - застройщик всё равно пойдёт в банк за деньгами на стройку, вот и получится, что банк "кругом в шоколаде". Лучше бы сделали ипотеку, хотя бы на уровне официальной инфляции за 2019 год - 3% (или меньше)
- ...и подохнешь ты в нищете и одиночестве, в страшных мучениях...
- Что вы сказали?
- Подписывайте, вам одобрена ипотека.
Я 14:07
Могу. Есть один способ. Но Вам и вашим хозяевам он не понравится. Не получится больше паразитировать и придётся много и тяжело работать.
Вот когда вы окончательно жидко-жидко обмараетесь, тогда и можно будет речь вести о конкретике. Осталось совсем немного.