Главное – размер. Россияне рассказали об отношении к ипотеке

Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок. 78% опрошенных готовы платить долго, но меньшими суммами, сообщает РИА "Новости".

При этом досрочно или частично досрочно погашать жилищный кредит собираются чуть менее половины опрошенных – 44%. Остальные называют причиной отказа от такого варианта отсутствие лишних денег. На это указали три четверти опрошенных. Еще 22% вообще не понимают, зачем досрочно закрывать долг.

Также респонденты рассказали, на что планируют потратить налоговый вычет за покупку квартиры. Большинство – 73% – направят деньги на досрочное погашение кредита. 24% вложат деньги в ремонт. Оставшиеся 3% потратят вычет на себя. Например, на поездку в отпуск.