"Как 1 января". Глава Змеиногорска рассказал о состоянии городских дорог

Глава Змеиногорска Эдуард Савинов отчитался перед губернатором об уборке снега с улиц города после аномальных снегопадов, обрушившихся на регион, сообщили в пресс-службе администрации Алтайского края.

По словам Савинова, к настоящему моменту коммунальщики "практически вышли к тому состоянию дорог, которое имелось на 1 января".

31 января городская администрация утверждала, что на полную ликвидацию последствий аномальных снегопадов и метелей потребуется 10 дней.

Дополнительные два дня понадобились на удаление наката, который образовался из-за положительных температур, уточнил глава Змеиногорска. Снегоуборочные работы продолжаются. Дополнительная техника не требуется.

Как ранее писал amic.ru, алтайские синоптики фиксируют рекорды по количеству снега. Так, в Змеиногорске за одни сутки выпало 22 миллиметра осадков.