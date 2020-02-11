Жителей Алтайского края приглашают на международный марафон

Праздник любителей бега состоится в Томске 13 июня. Ожидается, что по улицам старинного сибирского города пробегут несколько тысяч участников.

Взрослым спортсменам предстоит преодолеть 42 километра 195 метров. Участники старше 16 лет пробегут дистанцию вдвое короче. Для 12-летних подготовят километровую трассу.

В 2019 году в марафоне участвовали более пяти тысяч человек.

Добавим, что уже в это воскресенье, 16 февраля, в Томске состоится "Забег поцелуев". Спортивный праздник приурочат ко Дню всех влюбленных.

Организаторы приглашают всех любящих и любимых преодолеть трехкилометровую дистанцию и закрепить отношения поцелуем на финише.