Рекордное количество лебедей прилетело зимовать в Алтайский край

Орнитологи зафиксировали рекордную численность лебедей-кликунов, зимующих в Алтайском крае. Общее их количество за два года увеличилось более чем в полтора раза, сообщает Алтайтурцентр.

"В позапрошлом сезоне, когда группировка перевалила за 800 особей, я думал, что емкость водоемов исчерпана", – признался биолог Алексей Эбель.

Но зимой 2018-2019 число кликунов, зимующих в заказнике "Лебединый" и у поселка Молодежного, превысило тысячу, а зимой 2019-2020 – достигло 1249 особей.

Напомним, заказник "Лебединый" на озере Светлом в зимнее время необычайно популярен у туристов.

Кликуны зимуют с ноября по март-апрель. Затем лебеди улетают в тундру, а когда северные озера замерзают – возвращаются в Алтайский край с окрепшим молодым потомством.