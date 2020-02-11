Я из лесу вышел. Закладчика экстази задержали в Барнауле

22-летнего барнаульца задержали по подозрению в попытке незаконного сбыта и хранении наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Злоумышленника поймали в селе Власиха. Там в местном лесу горожанин делал так называемые закладки. При себе у него обнаружили более 60 граммов марихуаны и 40 граммов экстази. Еще более 400 граммов травы нашли на съемной квартире злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело. Барнаульца взяли под стражу. Отмечается, что до этого парень к уголовной ответственности не привлекался.
Ранее в Барнауле полицейские задержали еще двух молодых закладчиков. Выяснилось, что двое парней 1996 и 1999 годов рождения покупали наркотики в Новосибирске, в съемной квартире в Барнауле фасовали их и затем оставляли "закладки".
Комментарии
ну всё правильно, работы то для молодых людей море, везде возьмут с распростертыми руками....
Уже и до леса нашего добрались, наркоманы хрен0вы. Чтоб вам пусто было, гады. На кол его! Показательно - чтобы у остальных желание отпало
11.02.2020 14:05
- гость -
О, это безусловно их оправдывает!
14:05
Браво!
Теперь наркобарыг садить не нужно, гость с Амика всем нам объяснил, что это не они виноваты, а проклятый Путин, который не устроил этого наркобарыгу на работу с зарплатой стопицот лямов.
Интересно, а убийц ты также, отмазываешь?
11.02.2020 14:09
- гость -
Ну, не гость же наркобарыг не садит...