Я из лесу вышел. Закладчика экстази задержали в Барнауле

22-летнего барнаульца задержали по подозрению в попытке незаконного сбыта и хранении наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Злоумышленника поймали в селе Власиха. Там в местном лесу горожанин делал так называемые закладки. При себе у него обнаружили более 60 граммов марихуаны и 40 граммов экстази. Еще более 400 граммов травы нашли на съемной квартире злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело. Барнаульца взяли под стражу. Отмечается, что до этого парень к уголовной ответственности не привлекался.

Ранее в Барнауле полицейские задержали еще двух молодых закладчиков. Выяснилось, что двое парней 1996 и 1999 годов рождения покупали наркотики в Новосибирске, в съемной квартире в Барнауле фасовали их и затем оставляли "закладки".