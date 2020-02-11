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Алтайские ведомства отработали действия при заражении коронавирусом

, ИА "Амител"
Медики надели противочумные костюмы и отвезли "больного" в Рубцовск
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сообщение об обнаружении человека с признаками коронавируса на территории Алтайского края поступило в скорую медицинскую помощь, сообщает рубцовское издание "Местное время".

Так началась межведомственная тренировка алтайских служб по действиям при выявлении опасной инфекции у жителей или гостей региона.

Все члены бригады, включая водителя, надели противочумные костюмы и выехали в пункт пропуска "Веселоярск", где по легенде находился больной.

Со всеми мерами предосторожности пациента доставили в Рубцовск. К этому моменту в инфекционном отделении городской больницы №1 больного уже ждал специальный бокс, оборудованный для подобных случаев.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч человек. От инфекции скончалось свыше 2,2 тысячи людей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.02.2020 14:29
- гость -

Никаких заражений быть не может - этот вирус россиян не берет!!! Он их избегает!

11.02.2020 14:36
гость

а потренироваться больницу с оборудованием построить за 10 дней ??? А лучше две?

11.02.2020 14:45
- гость -

За 10 дней братва не решит ни одного вопроса: ни с деньгами, ни с техникой, ни с подрядчиками, ни с землей и т.д. и т.п.

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