Алтайские ведомства отработали действия при заражении коронавирусом

Сообщение об обнаружении человека с признаками коронавируса на территории Алтайского края поступило в скорую медицинскую помощь, сообщает рубцовское издание "Местное время".
Так началась межведомственная тренировка алтайских служб по действиям при выявлении опасной инфекции у жителей или гостей региона.
Все члены бригады, включая водителя, надели противочумные костюмы и выехали в пункт пропуска "Веселоярск", где по легенде находился больной.
Со всеми мерами предосторожности пациента доставили в Рубцовск. К этому моменту в инфекционном отделении городской больницы №1 больного уже ждал специальный бокс, оборудованный для подобных случаев.
Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч человек. От инфекции скончалось свыше 2,2 тысячи людей.
Комментарии
Никаких заражений быть не может - этот вирус россиян не берет!!! Он их избегает!
а потренироваться больницу с оборудованием построить за 10 дней ??? А лучше две?
За 10 дней братва не решит ни одного вопроса: ни с деньгами, ни с техникой, ни с подрядчиками, ни с землей и т.д. и т.п.