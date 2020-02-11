Алтайские ведомства отработали действия при заражении коронавирусом

Сообщение об обнаружении человека с признаками коронавируса на территории Алтайского края поступило в скорую медицинскую помощь, сообщает рубцовское издание "Местное время".

Так началась межведомственная тренировка алтайских служб по действиям при выявлении опасной инфекции у жителей или гостей региона.

Все члены бригады, включая водителя, надели противочумные костюмы и выехали в пункт пропуска "Веселоярск", где по легенде находился больной.

Со всеми мерами предосторожности пациента доставили в Рубцовск. К этому моменту в инфекционном отделении городской больницы №1 больного уже ждал специальный бокс, оборудованный для подобных случаев.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч человек. От инфекции скончалось свыше 2,2 тысячи людей.