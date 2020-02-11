Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

В Астрахани 35-летнюю учительницу заподозрили в интимной связи с 15-летним учеником. Об этом со ссылкой на областной Следственный комитет сообщает портал "Астрахань FM".

Об инциденте СМИ рассказала мать одного из школьников. По ее словам, по учебному заведению уже несколько дней распространяется ролик, на кадрах которого запечатлен интимный диалог учительницы и девятиклассника.

Следственный комитет проводит проверку.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Барнауле задержали 31-летнего рецидивиста. По версии следствия, 7 февраля мужчина позвонил в квартиру, а когда 10-летний мальчик открыл ему дверь, он произвел "действия сексуального характера". Очевидцы в соцсетях уточняют, что речь идет о демонстрации гениталий.

Задержанного ранее неоднократно судили за кражи, грабежи и другие преступления против собственности.