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Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

, ИА "Амител"
Разница в возрасте между участниками скандала – 20 лет
Кадр из фильма 'Очень плохая училка' / Фото: Dexten.ru

Кадр из фильма "Очень плохая училка" / Фото: Dexten.ru

В Астрахани 35-летнюю учительницу заподозрили в интимной связи с 15-летним учеником. Об этом со ссылкой на областной Следственный комитет сообщает портал "Астрахань FM".

Об инциденте СМИ рассказала мать одного из школьников. По ее словам, по учебному заведению уже несколько дней распространяется ролик, на кадрах которого запечатлен интимный диалог учительницы и девятиклассника.

Следственный комитет проводит проверку.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Барнауле задержали 31-летнего рецидивиста. По версии следствия, 7 февраля мужчина позвонил в квартиру, а когда 10-летний мальчик открыл ему дверь, он произвел "действия сексуального характера". Очевидцы в соцсетях уточняют, что речь идет о демонстрации гениталий.

Задержанного ранее неоднократно судили за кражи, грабежи и другие преступления против собственности.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

11.02.2020 15:05
- гость -

ну что комментаторы молчат?
Вам свежую новость с желтизной вбросили а эффекта ноль.
А ну ка, на раз, два, три, начали.

11.02.2020 15:15
iOne

Красавчик пацан

11.02.2020 15:25
- гость -

Училка пади по русскому и литературе?
Я думаю что всё началось с пересказа Гамлета,
- Вдуть, или не вдуть, вот в чём вопрос...
И тут понеслось...

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