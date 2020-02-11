Основатель "Короля и Шута" отметит 30-летие группы концертом в Барнауле

1 марта в Барнауле пройдет концерт, посвященный 30-летию легендарной группы "Король и Шут" (16+). Ее нетленные хиты исполнит рок-группа "КняZz".

Гости услышат концертную программу "Камнем по голове", которая носит название первого студийного альбома коллектива и включает более 30 песен. На концерте прозвучат произведения из всей дискографии группы.

Организаторы мероприятия обещают, что поклонники коллектива смогут снова погрузиться в атмосферу былых времен, когда Шут созывал гостей, а зрители чувствовали восторг и единение с любимой музыкой и уникальным стилем команды. Помимо шикарного концерта зрители насладятся уникальным видеорядом, светом и звуком, которые позволят им окунуться в сказочный мир, созданный Князем и Горшком.

Концерт состоится 1 марта в ДК "Сибэнергомаш". Начало в 19:00.

Подробности вы можете узнать в группе мероприятия, а также у организаторов концерта, в сообществе "Три Групп" и на их сайте.