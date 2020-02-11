Свет науки: в центре города засиял Ползунов

В честь Дня Российской науки администрация Алтайского государственного технического университета оборудовала памятник Ивану Ивановичу Ползунову подсветкой.

По словам проректора по административно-хозяйственной работе АлтГТУ Василия Табанюхова, теперь у университета стало еще уютнее.

"Данное решение позволяет сделать монумент полноценным участником вечерней городской иллюминации, а также делает зону университетской площади более уютной и благоприятной для вечерних прогулок", — говорит Василий Табанюхов.

Памятник изобретателю паровой машины был установлен в 1980 году на территории АлтГТУ.