Алтайские дорожники через суд отстаивают право строить дорогу в Томске за 680 млн

Компания "КС-Строй" из Алтайского края подала в ФАС Томской области из-за аукциона администрации города по строительству транспортной развязки на общую сумму 680 миллионов рублей. Фирма считает, что в проекте госконтракта и ПСД есть нарушения.

Как сообщает издание "В Томске", в конце января 2019 года администрация Томска объявила аукцион на проведение строительных работ в рамках четвертого этапа создания транспортной развязки на юге Томска. Максимальная цена контракта — 678,9 миллиона рублей.

По данным площадки "РТС-Тендер", барнаульское ООО "КС-Строй" обратилось в УФАС по Томской области с жалобой на действия городского департамента капитального строительства. Компания считает, что департамент не включил в проект государственного контракта, который будет заключаться с подрядчиком, ряд положений. Они, как отмечает "КС-Строй" в жалобе, должны быть прописаны по закону. Речь идет о пунктах по взаимодействию с субподрядчиками и оплате работ.

Заседание комиссии ФАС по рассмотрению жалобы пройдет 13 февраля.

Замгубернатора Игорь Шатурный сказал журналистам, что сейчас специалисты администрации готовятся к разбирательству.

Строительство транспортной развязки на 76-м километре ведется с 2017 года. Общая стоимость проекта оценивалась в 1,8 миллиарда рублей. Согласно конкурсной документации, в рамках последнего этапа по строительству развязки подрядчику предстоит построить 800 метров дороги на Богашевском тракте, сделать несколько съездов, реконструировать железнодорожный переезд на 78-м километре, построить автодорожный тоннель, сделать инженерные коммуникации.

"КС-Строй" регулярно подает жалобы на крупные закупки в разных регионах страны. Так, в Воронеже были вынуждены приостановить закупку на выполнение дорожных работ на общую сумму 453 млн руб. Жалоба была признана несостоятельной. Из-за жалоб "КС-Строй" блокировали аукцион на реконструкцию участка дороги Пермь — Екатеринбург стоимостью 3,6 млрд руб. Был сорван отбор подрядчика строительства нового корпуса поликлиники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе за 1,044 млрд руб., а также и другие закупки. Недавно компания судилась с администрацией Челябинской области из-за тендера на 5,7 миллиарда.