Девять эвакуированных из Китая барнаульцев сидят на карантине под Тюменью

Россияне, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса, после окончания карантина разъедутся по четырем десяткам городов страны, сообщает РИА "Новости".

Самое большое представительство — у Москвы. Туда отправятся 33 человека. По девять человек поедут в Барнаул и Санкт-Петербург, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск и т.д. Всего в списке — 44 города.

Напомним, самолеты ВКС РФ в начале феврале доставили из провинции Хубэй в Тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека — 128 россиян и 16 жителей стран СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй стало известно в конце 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, заразились более 40 тысяч человек, 1016 скончались.