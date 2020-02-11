Девять эвакуированных из Китая барнаульцев сидят на карантине под Тюменью

Россияне, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса, после окончания карантина разъедутся по четырем десяткам городов страны, сообщает РИА "Новости".
Самое большое представительство — у Москвы. Туда отправятся 33 человека. По девять человек поедут в Барнаул и Санкт-Петербург, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск и т.д. Всего в списке — 44 города.
Напомним, самолеты ВКС РФ в начале феврале доставили из провинции Хубэй в Тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека — 128 россиян и 16 жителей стран СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили.
О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй стало известно в конце 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, заразились более 40 тысяч человек, 1016 скончались.
Комментарии
А чего тогда они там сидят, ежели ничего не обнаружено...
Сказано же - в карантине. Инкубационный период 14 дней.
Пусть там сидят, нечего в Барнауле делать
Да, есть ролики на ютубе, людей как скот погрузили. Самолет не приспособленный для перевозки пассажиров, туалетов нет (и при этом все опасаются заражения!!!) вместо них палатки с вёдрами внутри самолета. Кто сидя, кто стоя или не понять как. Всё ради красивой картинки в новостной ленте о том как наши доблестные Воздушно-космические силы Российской Федерации спасают своих граждан. Идиоты, нужно было просто прислать обычный гражданский борт и эвакуировать людей как это сделали другие страны.
11.02.2020 15:42
АБОРИГЕН
тебя забыли спросить, как нужно было делать.
вывезли, пусть в карантине сидят.