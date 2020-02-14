Никаких тебе валентинок. Обычный день человека, который ненавидит 14 февраля

Влюбленные, ликуйте – сегодня ваш праздник. Мужчины – в очередь за цветами. Девушки – жарьте глазунью в форме сердечка. И любите друг друга! Но этот текст (с гифками) для тех, кто не переваривает этот праздник и всю эту розовую ваниль. Для них 14 февраля – обычный день. И начинается он как всегда.

В твоей квартире есть только одно существо, которое ты любишь. И ему не нужно ждать 14 февраля, что бы показать тебе свои чувства.

Просыпаешься, спокойно садишься завтракать. И никаких сюрпризов в виде капучино с сердечком на пенке тебе не надо!

И если только кто-нибудь заикнется о любви или о чувствах, типа "где моя валентинка?"

Как ты воспринимаешь мир в этот день? Да вот так. Пока мир сходит с ума, горит от любви... Ты спокоен и уравновешен.

Ты солдат в бою против "всевалентинности".

Сегодня все ждут вечера, чтобы поужинать с любимыми. Но не ты. Твой идеальный ужин выглядит вот так:

И если не получится найти компанию, вы отлично проведете время перед телевизором.

Или пообщаетесь с кем-то в соцсетях.

Все лучше, чем те олухи, которые в этот день вынуждены страдать так:

Или так:

И если тебе придет хоть одна валентинка в WhatsApp, отбивайся как Джеки Чан от каскадеров.

Потому что ты один у себя, тебе никто не нужен. Ты счастлив, ты на вершине. Ты ненавидишь День святого Валентина и ждешь только одного: скорее бы он закончился.

С праздником любви, дорогие наши читатели. Пусть ничто и никогда не останавливает вас, когда вы хотите кому-то признаться в своих чувствах!