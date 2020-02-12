Более четырех тысяч новогодних елок сдали барнаульцы на утилизацию

Жители города сдали на утилизацию более четырех тысяч елок в рамках акции "Елки. Палки. Пять бизонов". Три тысячи деревьев принял на переработку холдинг "Алтайлес". Деревья будут использованы в технологическом процессе на Павловском деревообрабатывающем комбинате в ходе пусконаладочных работ.

Холдинг "Алтайлес" второй год подряд поддерживает социально значимую экологическую акцию по сбору хвойных деревьев после новогодних праздников. В этом году компания оказала помощь барнаульскому движению "Мусора.Больше.Нет" не только с предоставлением транспорта для вывоза елок, но и с их утилизацией. Компания взяла на себя основной объем работы по вывозу и переработке новогодних деревьев.

"Переработка новогодних елок – это еще один шаг нашей компании к рациональному использованию древесины и улучшению экологической обстановки. Их цивилизованная утилизация в России только зарождается. В Барнауле благодаря движению "Мусора.Больше.Нет" в решении этой проблемы наметился значительный прогресс", – прокомментировали в пресс-службе лесной холдинговой компании "Алтайлес".

Как отметили в компании, с завершением строительства Павловского ДОКа, холдинг готов помогать организаторам акции, взяв на себя энергетический способ утилизации собранных новогодних елок.

В настоящее время на Павловском ДОКе продолжают осваивать технологию глубокой и безотходной переработки древесины для производства плит MDF. На время пусконаладочных работ ели будут переработаны в щепу и использованы в качестве биотоплива для собственного энергоцентра, вырабатывающего тепло для нагревания пресса, производства пара и обогрева цехов.