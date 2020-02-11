"Бук-М2" развернули, чтобы защитить Алтайский край от авиаударов

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тактических учений предотвратили групповой авиационный и ракетный удар условного противника по войскам в Алтайском крае. Кадры с полигона публикует телеканал "Звезда".

Получив задачу, расчеты ЗРК совершили марш в район боевого применения. Там они развернули "Бук-М2", определили координаты целей и уничтожили летательные аппараты на безопасном расстоянии.

Тактические учения зенитного ракетного соединения ЦВО прошли на полигоне "Бийский". В них были задействованы свыше 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники. В общей сложности они выполнили свыше 10 учебных задач по отражению авиаударов.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.