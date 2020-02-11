Цены на квартиры хотят ограничить законодательно

Стоимость квартир в строящихся домах экономкласса предложили отрегулировать законодательно. Согласно задумке, застройщик не сможет поднять цену более чем на 50% от себестоимости строительства. Соответствующее обращение в Минстрой направил депутат Госдумы Евгений Федоров.
Как отмечает RT, парламентарий выступает не за фиксацию цен, а фиксацию надбавки. По мнению Федорова, нововведение могло бы повысить уровень доступности жилья для россиян, что в свою очередь положительно сказалось бы на демографии.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что жилье в России в 2020 году может подорожать на 13-15%. При этом себестоимость строительства не изменится. Дело в снижении объема новых квартир на рынке, которое накладывается на повышение спроса.
Комментарии
Клоуны, как можно лишить прибыли бизнес, ну не будут строить и что, где власти возмут жилье
Если 50% это не прибыль, то сколько же накручивают застройщики?
Согласно задумке, застройщик не сможет поднять цену более чем на 50% от себестоимости строительства.
а кто мешает застройщику "повысить" себестоимость строительства...
Если 50% это не прибыль, то сколько же накручивают застройщики?
в рф-овских реалиях 50% не прибыль, а откат)))
построить из говна и веток, выставить ценник как на кирпич с инфраструктурой.
так строят в Барнауле.
ограничат наценку, придут качественные дорогие материалы, появятся дворы а не проезды.
Народ видимо ваааще далек от строительной тематики.... при себестоимости 35тр за квадрат, в Барнауле цена для дольщика 40-42тр за квадрат, а из за экскроу счетов цена 47-49 за квадрат.
И повышение стоимости квадратного метра связано только с услугами банка