Цены на квартиры хотят ограничить законодательно

Стоимость квартир в строящихся домах экономкласса предложили отрегулировать законодательно. Согласно задумке, застройщик не сможет поднять цену более чем на 50% от себестоимости строительства. Соответствующее обращение в Минстрой направил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Как отмечает RT, парламентарий выступает не за фиксацию цен, а фиксацию надбавки. По мнению Федорова, нововведение могло бы повысить уровень доступности жилья для россиян, что в свою очередь положительно сказалось бы на демографии.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что жилье в России в 2020 году может подорожать на 13-15%. При этом себестоимость строительства не изменится. Дело в снижении объема новых квартир на рынке, которое накладывается на повышение спроса.