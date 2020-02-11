С ветерком. Жителям Барнаула предложили пересесть на велосипеды 14 февраля

Барнаул присоединился к всероссийской акции "На работу на велосипеде", сообщает пресс-центр мэрии. Она пройдет в краевой столице 14 февраля под лозунгом "Зима, любовь, велосипед".

Горожанам предлагают доехать на велосипеде до места работы или учебы и оценить все преимущества этого вида транспорта.

Основная цель акции – доказать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, которая к тому же благотворно сказывается на здоровье и экологии.

"Передвижение на нем является хорошим способом заботы о своем здоровье и способствует улучшению экологии, – уточнили в отделе по охране окружающей среды администрации Барнаула. – Велосипед – самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до 5 км, по городу можно передвигаться избегая пробок".

Участников акции будут ждать в "энерготочке" на нулевом километре с 7:00 до 10:00. Там можно сделать фотографии, пообщаться с другими велосипедистами и принять угощения.

Согласно прогнозу синоптиков, 14 февраля днем в городе будет от -3 до -5 градусов, а ночью – от -16 до -18 градусов. На дорогах – сильная гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Поэтому желающим принять участие в акции стоит всерьез задуматься не только о более теплой одежде, но и о шипованной резине.