«Ваш сын попал в ДТП». Жительница Барнаула стала жертвой мошенников

Неизвестный позвонил 52-летней жительнице Барнаула и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее сын стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Теперь мужчине якобы грозит тюрьма, но уголовной ответственности можно избежать. Для этого нужно перевести деньги.

Как сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю, доверчивая женщина сразу же пошла к ближайшему банкомату и отправила требуемую сумму.

Через какое-то время женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Полиция в очередной раз призывает людей быть внимательными и не поддаваться на уговоры мошенников. Первым делом нужно позвонить тому человеку, который якобы попал в беду, и прояснить ситуацию.