Заслуженный артист России погиб в ДТП

Заслуженный артист России, артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в ДТП неподалеку от Краснодара.

Как сообщают "Кубанские новости", авария произошла на Ростовском шоссе. У грузовика взорвалось колесо, и фура выехал на встречную полосу, где столкнулась с двумя легковыми машинами. За рулем одной из них сидел Медведев. В салоне второй находились 38-летняя женщина с пятилетним ребенком.

Участников ДТП госпитализировали. Артист скончался в больнице.

Как уже сообщал amic.ru, в минувшее воскресенье, 9 февраля, водитель из Алтайского края, находясь за рулем грузовика, не справился с управлением на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск и врезался в пассажирский автобус.

Предполагаемый виновник ДТП погиб. Также скончалась 71-летняя пассажирка автобуса. Еще девять человек получили различные травмы.